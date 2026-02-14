Oroscopo di oggi 15 febbraio 2026 | le previsioni segno per segno

Oroscopo di oggi, 15 febbraio 2026: le previsioni segno per segno L'oroscopo di oggi si basa sulle stelle e può cambiare a seconda delle caratteristiche di ciascuno. Oggi, alcuni segni potrebbero sentirsi più energici, mentre altri potrebbero incontrare ostacoli nelle loro attività quotidiane. È importante ricordare che queste previsioni sono indicative e non sostituiscono il giudizio personale.

L'oroscopo di oggi, 15 febbraio. Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. La Luna trascorre la sua ultima giornata nel segno del Capricorno prima di passare in Acquario nella notte. È una domenica che invita alla concretezza: l'atmosfera non è pigra, ma costruttiva. C'è soddisfazione nel portare a termine un compito, nel fare una gita in montagna o nel dedicarsi a hobby che richiedono pazienza. Le emozioni sono contenute, sobrie, ma molto autentiche. Questa domenica potrebbe sembrarvi un po' troppo "seria" per i vostri gusti.