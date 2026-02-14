Mediaset ha visto un forte incremento di ascolti con la fiction

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Una nuova vita Canale 5) Predazzo e alcuni luoghi del Trentino Alto Adige fanno da scenario non solo alle Olimpiadi Invernali, ma anche alla serie tv Una nuova vita giunta mercoledì alla terza puntata in prima serata su Canale 5. E si è aggiudicata il prime time superando 3 milioni di spettatori e sfiorando il 20% di share. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46298075 Anna Valle veste i panni di Vittoria Greco, una donna che, dopo 8 anni di carcere per la morte del marito, torna nel suo paese per riconciliarsi col figlio e scoprire la verità sull’omicidio del coniuge Leonardo, trovando però l’opposizione di tutti, figlio compreso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mediaset stappa con "Una nuova vita": la fiction vola oltre i 3 milioni

