Maltempo prorogata l' allerta meteo in Campania | le nuove previsioni

Una forte perturbazione ha colpito la Campania, causando ancora maltempo e allerta meteo prorogata. Le previsioni indicano che le piogge intense e i venti forti continueranno fino alle 18 di domenica 15 febbraio. Le autorità hanno già avvisato la popolazione di possibili allagamenti e disagi in diverse zone della regione.

La perturbazione meteo che continua a coinvolgere la Campania proseguirà fino alle 18 di domani (domenica 15 febbraio). La Protezione Civile, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l'allerta meteo ma abbassando il livello da Arancione a Giallo sulle zone 1 (Piana campana.