L’ex Don Ravagnani rompe il silenzio e rivela tutta la verità sulla sua decisione | non è solo per il celibato

Alberto Ravagnani, ex sacerdote e figura nota sui social, spiega perché ha deciso di lasciare il ministero: non si tratta solo del voto di celibato. A 32 anni, Ravagnani ha scelto di abbandonare la vita religiosa, evidenziando che ci sono motivazioni personali e tensioni interne che lo hanno spinto a questa decisione. La sua scelta ha attirato l'attenzione di molti follower che seguivano le sue attività online.

A 32 anni, dopo essere diventato uno dei volti più noti tra i cosiddetti “ preti influencer ”, Alberto Ravagnani ha lasciato il ministero sacerdotale. Una scelta maturata nel tempo, che ha acceso un dibattito acceso dentro e fuori la Chiesa. Al centro, il tema del celibato, dell’affettività e dell’autenticità personale. Tra interviste internazionali, polemiche e nuovi progetti, l’ex don racconta perché non riusciva più a vivere fino in fondo quella promessa. E perché oggi parla di libertà ritrovata. Negli ultimi anni Alberto Ravagnani era diventato un punto di riferimento per molti giovani, grazie a una comunicazione diretta e moderna sui social. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’ex Don Ravagnani rompe il silenzio e rivela tutta la verità sulla sua decisione: non è solo per il celibato Don Alberto Ravagnani, il comunicato della Chiesa sul prete influencer: “È la sua decisione” Don Alberto Ravagnani, il prete influencer, ha deciso di continuare a usare i social come strumento di comunicazione, nonostante le polemiche. Brooklyn Beckham rompe il silenzio e svela la verità sulla sua famiglia: “Una vita di bugie per preservare la loro facciata” Brooklyn Beckham ha condiviso finalmente la sua versione dei fatti, rivelando dettagli sulla sua famiglia. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: L’ex prete influencer don Ravagnani: Voglio ancora ascoltare Dio senza l’obbligo di dire messa; Alberto Ravagnani, in un video su Youtube le ragioni dell'addio al sacerdozio: Non potevo fingere sul celibato; Alberto Ravagnani senza il don: la fede pop che conquista i giovani, riempie le librerie e interroga la Chiesa; Alberto Ravagnani (l'ex prete social) contro gli haters cattolici: Che razza di religione abbiamo costruito?. L’ex prete Alberto Ravagnani ha fatto una rivelazione shock sulla doppia vita di tanti preti: le sue paroleDalla vocazione alla scelta di sé: l'ex prete Don Alberto Ravagnani spiega cosa c'è dietro a celibato e affettività nel mondo dei sacerdoti. donnapop.it Don Ravagnani, l’ex prete social che ha lasciato il sacerdozio: Non rispettavo il celibato, ora sono più liberoAlberto Ravagnani, l’ex prete social che ha deciso di lasciare il sacerdozio, ha spiegato le ragioni della sua scelta in un video pubblicato sul suo canale Youtube. Ho maturato la mia scelta, non è s ... tpi.it A proposito di don Alberto Ravagnani Di Andrea Pio Cristiani - fondatore Movimento Shalom Dureranno ancora molto i commenti mediatici e social sul "caso" don Alberto Ravagnani il prete social campione di follower, che ha lasciato il ministero. Personalme facebook Rompe il silenzio Don Alberto Ravagnani e torna sui social, che lo hanno decretato in passato 'prete influencer', per spiegare la decisione di lasciare il ministero sacerdotale, ufficializzata domenica dalla Diocesi di Milano. Un passaggio del video del 32enn x.com