le prime pagine di oggi

Oggi, Friedrich Merz ha parlato alla conferenza di Monaco, causando molte reazioni tra i partecipanti. Nel frattempo, in Italia si svolge il voto referendario sulla riforma della giustizia, con una forte presenza di cittadini nelle piazze. A Napoli, infine, un errore medico ha portato al trapianto di cuore sbagliato su un bambino, suscitando preoccupazione tra i familiari.

Il discorso di Merz alla conferenza di Monaco, il referendum sulla giustizia, e il trapianto di cuore sbagliato su un bambino a Napoli La notizia principale in apertura su molti giornali di oggi è il discorso del cancelliere tedesco Merz alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania, nel quale ha criticato il presidente degli Stati Uniti Trump, responsabile secondo lui di aver creato una profonda frattura fra Stati Uniti e Europa e di aver sconvolto l'ordine internazionale con le sue azioni. Il Giornale e il Fatto si occupano invece della campagna per il referendum sulla giustizia in programma a marzo, il Manifesto dello sciopero delle firme di ieri dei giornalisti della Rai contro il direttore di Rai Sport, e Libero e la Verità dell'indagine per falso a Ravenna su sei medici, sospettati di aver emesso certificati falsi per non far andare delle persone migranti nei centri di permanenza per il rimpatrio.

