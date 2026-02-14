La nuova galassia dei supermercati a Perugia | Esselunga e non solo tutte le novità La mappa

A Perugia, la presenza di supermercati cresce rapidamente, con Esselunga che apre un nuovo punto vendita e altre insegne pronte a espandersi. Secondo i dati del 2025 dell'Istat e dell'istituto Aur, in regione si registra in media un supermercato ogni mille abitanti, con una superficie di circa 347 metri quadrati. Questo significa che la piccola Umbria si posiziona tra le regioni italiane con il numero più alto di negozi alimentari per abitante. Un esempio concreto è l'apertura di un supermercato Esselunga in centro città, che si affianca a nuove aperture di catene locali e internazionali.

Cosa sta cambiando nel panorama della spesa perugina. Ecco la geografia degli store aggiornata: ogni mille abitanti c'è un punto vendita Le insegne, le novità e le mosse della grande distribuzione in città. Ecco la situazione a Perugia tra cantieri aperti e realtà storiche.

Arezzo si anima con l'apertura di Md e altre novità nel settore supermercati.

