L'Inter ha annunciato che la partita contro la Juventus, giocata sabato 14 febbraio 2026 alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano, sarà disponibile in diretta streaming e in tv. La sfida della 25ª giornata di Serie A si preannuncia emozionante, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti. La gara si gioca in un momento di grande attesa tra tifosi e appassionati di calcio.

Inter Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. INTER JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 20,45 Inter e Juventus scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 25esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Inter e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Inter Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Live JUVENTUS-INTER di SERIE A

Argomenti discussi: Inter-Juve, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Inter-Juventus, dove vederla in TV; Inter-Juventus su Sky e NOW, la nuova proposta della piattaforma streaming a 9,99 euro; Serie A | Dove vedere Inter-Juventus.

Inter-Juventus, orario e dove vederla in tv e streaming: Khephren Thuram non convocato, le probabili formazioniL'attesa sta per finire: il derby d'Italia tra Inter e Juventus è pronto ad andare in scena nella splendida cornice di San Siro. Dopo il match spettacolare ... ilmessaggero.it

Dove vedere Inter-Juventus, diretta tv e streaming del matchInter-Juventus verrà trasmessa sabato 14 febbraio alle ore 20:45 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una ... passioneinter.com

#Inter- #Juventus: non ci sarà solo il Manchester United a San Siro. Da Dimarco a Yildiz, da Kalulu a Thuram tutti gli uomini che fanno gola sul mercato x.com

Chivu tentato da Barella e Calha, ma il polacco vola. Spalletti perde Thuram e arretra l’americano. Come finirà Inter-Juventus facebook