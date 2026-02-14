Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi è salito a 0,108 euro per kilowattora, dopo aver registrato una lieve variazione rispetto ai giorni scorsi. La causa principale di questa crescita è l’aumento della domanda di energia durante le ore di punta, che ha spinto i mercati energetici a reagire. In particolare, le condizioni climatiche rigide di questa settimana hanno contribuito a un incremento dei consumi, influenzando direttamente il prezzo dell’elettricità.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 14 Febbraio 2026, si attesta a 0,108 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (13 Febbraio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,094 €kWh (tra le ore 4 e 5), mentre il massimo ha raggiunto 0,127 €kWh alle ore 19. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (tra le 3 e le 6), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, in particolare tra le 18 e le 21. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 14022026 0,108 -0,006 13022026 0,109 -0,006 12022026 0,115 -0,005 11022026 0,120 -0,007 10022026 0,128 -0,028 09022026 0,137 +0,022 08022026 0,115 +0,003 07022026 0,112 -0,014 06022026 0,126 -0,004 05022026 0,130 +0,005 04022026 0,125 -0,006 03022026 0,135 -0,004 02022026 0,140 +0,023 01022026 0,118 -0,014 31012026 0,132 -0,008 30012026 0,139 -0,007 29012026 0,146 -0,004 28012026 0,150 +0,001 27012026 0,149 +0,021 26012026 0,128 -0,010 25012026 0,138 -0,020 24012026 0,158 -0,001 23012026 0,159 +0,007 22012026 0,152 -0,004 21012026 0,153 -0,002 20012026 0,155 -0,006 19012026 0,161 +0,018 18012026 0,143 +0,001 17012026 0,142 -0,016 16012026 0,159 +0,001 15012026 0,158 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Febbraio 2026 0,124 Gennaio 2026 0,133 Dicembre 2025 0,115 Novembre 2025 0,117 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,145 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Why Prediction Markets Will Be Bigger Than Memecoins w/ John Wang

Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 11 febbraio 2026; Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bollette; PUN gennaio 2026: valore, fasce e impatto su aziende e PMI; PUN luce e PSV gas 5 febbraio: il prezzo del gas torna a salire.

Luce e gas, il prezzo all’ingrosso aumenta: è il momento di bloccare il costo?Il PUN è salito sin dall’inizio dell’anno e si mantiene stabilmente sopra ai livelli registrati a fine 2025. Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una ... key4biz.it

Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bolletteLeggi su Sky TG24 l'articolo Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bollette ... tg24.sky.it

Da oggi una promozione imperdibile METÀ PREZZO per le ultime trapunte invernali 1 Piazza , piazza e mezza , matrimoniale. Kedea Casa a febbraio " fiera del Bianco " . facebook