I programmi TV di oggi 14 febbraio 2026 | i film per San Valentino

Oggi, il 14 febbraio 2026, molti italiani scelgono di trascorrere la serata davanti alla tv per festeggiare San Valentino. La ragione è semplice: tra le proposte di programmi e film, ci sono titoli che parlano d’amore e emozionano gli spettatori. Su Rai 1 va in onda “The Voice Kids”, mentre su Canale 5 si può seguire “C’è posta per te”. Inoltre, su Sky Cinema Romance trasmettono “A Star Is Born”, un film che ha fatto innamorare molte coppie nel corso degli anni.

Guida ai programmi TV del 14 febbraio 2026: "The Voice Kids" su Rai 1, "C'è posta per te" su Canale 5, "A Star Is Born" su Sky Cinema Romance. La prima serata del 14 febbraio 2026 offre su Rai 1 l'atteso finale di The Voice Kids, una sfida tra giovani talenti che promette emozioni e colpi di scena. Su Rai 2 spazio allo sport con le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, tra gare, medaglie e immagini spettacolari. Gli amanti del grande cinema trovano su Rai 3 il classico intramontabile Balla coi lupi, mentre Canale 5 propone una nuova puntata di C'è posta per te, sempre protagonista degli ascolti del sabato.