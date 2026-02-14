Hai ricevuto rose a San Valentino? Potrebbero essere tossiche
A San Valentino, molte persone hanno regalato rose ai loro cari, ma alcune di queste piante potrebbero essere tossiche. Recenti controlli hanno scoperto che alcune varietà di rose contengono sostanze nocive che, se ingerite o maneggiate in modo scorretto, possono provocare reazioni spiacevoli. Un esempio concreto riguarda le rose acquistate in negozi non certificati, dove si sono trovate piante trattate con fertilizzanti chimici troppo aggressivi.
Sono i fiori dell’amore per eccellenza. Ma dietro il profumo e i petali vellutati può nascondersi un’insidia che va ben oltre le spine. Nei mazzi regalati a San Valentino si annida spesso un vero e proprio cocktail chimico di pesticidi, molti dei quali vietati in Italia e nell’Unione europea. Mentre le coppie oggi si sono scambiate fiori e dichiarazioni, gli ambientalisti hanno lanciato l’allarme. A far scattare la sirena sono i risultati di recenti test di laboratorio condotti nei Paesi Bassi, snodo centrale del mercato floreale europeo. I bouquet di rose sono risultati i più contaminati, carichi di sostanze tossiche e vietate.🔗 Leggi su Open.online
