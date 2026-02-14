Gratteri dal finto Falcone alle retate finite nel nulla

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha attirato l’attenzione con alcune dichiarazioni e azioni che si sono poi rivelate infruttuose. Recentemente, ha paragonato le sue operazioni a quelle di Falcone, ma i risultati concreti sono mancati. In passato, le retate da lui promosse sono finite senza arresti significativi, lasciando perplessi molti osservatori.

Il procuratore di Napoli non è nuovo a uscite improvvide. E anche alcune sue operazioni suscitano dubbi. Gratteri e vinci, o forse perdi: il procuratore di Napoli ci perdonerà la battuta, ma sono talmente tante le sue prese di posizione quantomeno discutibili sul referendum della Giustizia in programma in prossimi 22 e 23 marzo che viene da chiedersi se alla fine le intemerate di Nicola Gratteri non siano controproducenti per il fronte del No, del quale è uno degli alfieri più in vista.