Gasperini ha dichiarato che il Napoli deve migliorare dal punto di vista tecnico, perché la Roma ha rafforzato il suo gioco. La squadra di Mourinho ha mostrato progressi evidenti, spingendo gli avversari a intensificare gli allenamenti. Gasperini ha sottolineato che, rispetto all'inizio della stagione, i suoi giocatori sono più preparati, ma la distanza con le grandi squadre rimane.

ROMA - "Rispetto al girone di andata siamo indubbiamente cresciuti. Il gap con le big? Più che mentale, dobbiamo fare uno step tecnico, c'è ancora una differenza, ma si è assottigliata. Domani avremo un'altra possibilità, contro il Napoli avremo un'altra risposta a questi quesiti". Queste le parole con cui l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha presentato in conferenza stampa il big match di campionato di domani sera contro il Napoli al 'Maradona'. Diverse le assenze tra i giallorossi, a cui si aggiungono i dubbi su Soulè e Dybala: "Vediamo oggi - spiega Gasperini - Per Matias è stata una settimana un po' più difficile delle altre, Paulo si è allenato con continuità anche se non al 100%. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gasperini punta il Napoli "La Roma è cresciuta, ora serve uno step tecnico"

Gian Piero Gasperini dice che il prossimo match tra Napoli e Roma richiederà un miglioramento tecnico, perché i giallorossi sono una squadra forte e motivata.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dybala e Soulé per accendere Malen: Gasp prepara la formula Champions; Gasperini punta sulla coppia Malen-Dybala contro il Napoli: i dettagli; Napoli-Roma, Gasperini punta su Dybala e Malen: i due gioielli per battere il Napoli al Maradona; IL MESSAGGERO | Verso Napoli?Roma, Gasperini punta sulla coppia Dybala?Malen.

Gasperini punta il Napoli La Roma è cresciuta, ora serve uno step tecnicoQueste le parole con cui l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha presentato in conferenza stampa il big match contro il Napoli ... italpress.com

Gasperini e la Roma in emergenza a Napoli: Non so neppure quali giocatori avrò.... Poi la battuta su MattarellaIl tecnico a Trigoria in conferenza svela: Soulé e Dybala da valutare oggi, anche un giorno è importante. Nei big match dobbiamo fare uno step di qualità ... corrieredellosport.it

Napoli-Roma, Gasperini punta su Dybala-Malen: la coppia da gol per il big match del Maradona facebook

L'attacco dell'Inter vuole essere da record: punta l'Atalanta di Gasperini e la tripla cifra x.com