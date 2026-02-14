Fratelli d’Italia di Abetone Cutigliano risponde alle accuse di Marco Niccolai, esponente del Pd, che ha recentemente parlato di ristori per la montagna. La nota diffusa dai rappresentanti del partito, Vanessa Ceccarelli, Andrea Tonarelli e Alessandro Olioni, sottolinea che Niccolai si sia improvvisamente ricordato delle aree montane dopo anni in cui, secondo loro, i servizi sono stati progressivamente smantellati. La loro reazione si riferisce anche a una dichiarazione pubblica di Niccolai, che ha criticato le misure di sostegno promosse dal governo per le zone rurali.

Fratelli d’Italia di Abetone Cutigliano all’attacco di Marco Niccolai (Pd). "Apprendiamo con un certo stupore, oltre che con malcelato sarcasmo – si legge nella nota diffusa da Vanessa Ceccarelli, Andrea Tonarelli e Alessandro Olioni, nella foto – che Marco Niccolai, esponente del Partito Democratico e tra i protagonisti delle stagioni politiche che hanno coinciso con il progressivo smantellamento dei servizi sulla montagna, si sia improvvisamente ricordato dei nostri territori. Le sue critiche sui presunti ritardi dei ristori risultano francamente surreali. I ristori rappresentano invece un segnale politico chiaro e inequivocabile: la rinnovata attenzione del Governo verso la montagna appenninica, tradotta in atti concreti dal ministero del Turismo, dopo anni di disattenzione istituzionale targata centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fratelli d’Italia: "I ristori arriveranno"

