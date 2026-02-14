Fernando Alonso | Con queste nuove macchine l’importanza del pilota è poca

Fernando Alonso afferma che le nuove macchine riducono il ruolo del pilota, in risposta alle recenti innovazioni tecniche introdotte in Formula 1. La sua dichiarazione arriva mentre i team preparano le vetture per la prossima gara a Sakhir, dove le differenze tra i piloti sembrano farsi meno evidenti. Alonso ha osservato che le modifiche regolamentari hanno spostato l’attenzione più sulle prestazioni delle auto che sulle capacità dei singoli. Nei box si nota una certa preoccupazione tra i piloti, che si confrontano con vetture più complesse da gestire.

Nei box di Sakhir, mentre la nuova stagione di F1 prende lentamente forma, il volto che racconta meglio le incertezze del presente è quello di Fernando Alonso. I test in Bahrain, primi veri chilometri dell’anno per tutte le scuderie dopo una Barcellona parziale, hanno restituito l’immagine di un’ Aston Martin ancora lontana dalle aspettative che l’inverno aveva alimentato. Per il team britannico l’esordio stagionale non è stato semplice. L’arrivo di Adrian Newey, la futura partnership con Honda e l’aria di rinnovamento avevano acceso l’entusiasmo all’esterno, ma la pista ha imposto una lettura più prudente. 🔗 Leggi su Oasport.it

