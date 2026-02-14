La famiglia Ugolini deve pagare il canone Rai dopo 33 anni senza televisione in casa, una decisione presa a causa della mancanza di apparecchiature e di un contratto attivo con il servizio pubblico. La loro scelta di non possedere un televisore risale a più di tre decenni fa, quando hanno deciso di eliminare ogni dispositivo per la visione dei programmi televisivi. Ora, però, ricevendo una multa, sono stati costretti a confrontarsi con una richiesta di pagamento che non si aspettavano.

Sono 33 anni che in casa Ugolini non si accende la televisione. Nel senso che non c’è nulla da accendere: manca proprio l’elettrodomestico. Quale sorpresa, dunque, per il capofamiglia Lanfranco, 60 anni, nel vedersi recapitare qualche giorno fa una multa per il mancato pagamento del canone Rai. Signor Ugolini, da quanto tempo non ha la tv in casa? "Dal 1993". Senza rimpianti? "Nessuno". E cosa vuole da lei la Rai? "Vogliono il canone del 2020: 120 euro". E perché proprio quello? "Credo perché quell’anno devo essermi dimenticato di mandare la pec in cui dichiaravo che non avevo la tv". Vuol dire che sono 33 anni che lei manda pec? "Sì, per forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da 33 anni non hanno la tv in casa, arriva la multa: “Pagate il canone Rai”

Nel 2026, il canone Rai rimane un argomento di attualità, con numerosi italiani che si chiedono se siano esentati dal pagamento.

Dopo trent’anni di pagamenti sotto il canone stabilito, un inquilino si vede arrivare il conto.

