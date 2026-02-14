Berlinale76 Chiara Caselli lunedì in concorso con Nina Roza di Geneviève Dulude-De Celles

Chiara Caselli partecipa in concorso alla Berlinale76 con il film “Nina Roza” di Geneviève Dulude-De Celles, distribuito anche dall’italiana Umi Films. La proiezione avverrà lunedì 16 febbraio, portando sul grande schermo una storia scritta e diretta dalla regista canadese, nota per aver vinto il Crystal Bear nel 2019 con il suo precedente lavoro. La Berlinale presenta questa pellicola come parte della sezione ufficiale, dopo l’uscita del trailer ufficiale e le prime anticipazioni sulla trama.

Berlinale76 Lunedì in Concorso Nina Roza di Geneviève Dulude-De Celles con Chiara Caselli Coprodotto dall’italiana Umi Films Sarà presentato in Concorso alla Berlinale76, lunedì 16 febbraio, Nina Roza, scritto e diretto da Geneviève Dulude-de Celles, regista e produttrice già vincitrice del Crystal Bear al Festival di Berlino con il film Une Colonie nel 2019. Il film, prodotto da Colonelle Films (Canada), Echo Bravo (Belgio), Ginger Light Films e Premiere Studio (Bulgaria) e dall’italiana Umi Films, vanta nel cast anche Chiara Caselli, Galin Stoev (The Infinte Garden, Air Marshal), Sofia e Ekaterina Stanina, Michelle Tzontchev, Nikolay Mutafchiev, Tsvetan Todorov, Elena Atanasova, Svetlana Yancheva Sinossi: Il video virale di un’artista bulgara di 8 anni, prodigio della pittura, circola su Internet.🔗 Leggi su Romadailynews.it

