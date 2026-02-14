AMICI 19° PUNTATA | OSPITI SFIDE E RITORNI NELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI

Maria De Filippi conduce domenica 15 febbraio alle 14.00 su Canale 5 un nuovo episodio di “Amici”. La puntata si concentra su sfide tra gli studenti, con alcuni ritorni importanti e ospiti speciali che arrivano in studio per sorprendere i giovani talenti. Durante la trasmissione, i concorrenti si sfidano in prove di canto e danza, mentre i professori osservano attentamente ogni mossa. Tra momenti di tensione e spettacolo, il pubblico vede anche alcune sorprese inaspettate.

Maria De Filippi, domenica 15 febbraio alle 14.00 su Canale 5, conduce un nuovo appuntamento del talent show “ Amici “. Sono 18 i banchi occupati dagli allievi in corsa per il serale. 10 cantanti: Caterina, Elena, Plasma, Riccardo (prof. Zerbi) Angie, Lorenzo, Michele (prof Cuccarini) Gard, Opi e Valentina (Prof Pettinelli). 8 ballerini: Antonio, Emiliano, Nicola (prof. Celentano) Alex, Giulia, Simone (prof Peparini) Alessio e Kiara (prof Emanuel Lo) In studio a giudicare la gara di canto l’attrice Drusilla Foer icona di femminilità dalla pungente ironia e la cantante multiplatino Giusy Ferreri che si esibisce con il suo nuovo brano “Musica Classica” (uscito venerdì 2-1-2026 per etichetta indipendente LA15) A giudicare la gara di ballo Oriella Dorella Étoile della scala di Milano ed eccellenza della danza internazionale Anbeta Toromani Coreografa e ballerina e Raimondo Todaro. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Amici, la scuola prende vita tra nomi famosi e il ritorno di una prof amatissima

