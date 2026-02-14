Massimiliano Allegri ha commentato su 'Milan TV' la partita di Pisa, spiegando che il Milan può ancora migliorare sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. La squadra ha mostrato alcuni errori, ma il tecnico evidenzia che ci sono margini per crescere, anche in vista delle prossime sfide.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Non era semplice tornare dopo dieci giorni di sosta. Partita complicata, bisogna stare sempre dentro la partita perché al minimo errore ti colpiscono. In un'altra situazione abbiamo dormito: dobbiamo migliorare, perché il cammino è ancora lungo". Sulle 23 partite di fila senza sconfitta in campionato: "Sono contento per i ragazzi che stanno facendo un importante lavoro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allegri dopo Pisa-Milan: "Abbiamo ancora margini di miglioramento tecnici e caratteriali"

