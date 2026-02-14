? LIVE! Lazio-Atalanta 0-1 tutti gli aggiornamenti in diretta
L'Atalanta ha segnato il gol decisivo al 41° minuto su rigore calciato da Ederson, provocando il nervosismo dei tifosi della Lazio. La partita si gioca a Roma e i biancocelesti cercano di reagire dopo lo svantaggio. La squadra di Gasperini controlla il ritmo e si difende con attenzione, mentre quella di Sarri fatica a trovare spazi per risalire.
Lazio-Atalanta 0-1. Marcatori: 41? rig. Ederson Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp. Motta, Furlanetto, Hysaj, Patric, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Dia, Ratkov. All. Sarri Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor (24? Kolasinac); Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Krstovic, Zalewski. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Bellanova, Bakker, Musah, Pasalic, Kamaldeen, Raspadori, Scamacca. All. Palladino Arbitro: Sacchi Ammoniti: Scalvini (10?), Ahanor (11?) per gioco falloso Espulsi: – Note: recupero tempo pt 3? Gli aggiornamenti in diretta.🔗 Leggi su Bergamonews.it
? LIVE! Lazio-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta
La partita tra Lazio e Atalanta si gioca alle 18:00, e il motivo è la sfida tra due squadre in cerca di punti importanti.
? LIVE! Lazio-Atalanta 0-0, tutti gli aggiornamenti in diretta
La partita tra Lazio e Atalanta si gioca in un momento di grande attesa, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in classifica.
Live ATALANTA-LAZIO - SERIE A
Argomenti discussi: Serie A: Lazio-Atalanta in campo sabato alle 18 DIRETTA Probabili formazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Lazio-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Lazio-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.
Lazio Atalanta 0-1 LIVE: intervallo all’Olimpico. Dea avanti con un rigore di EdersonLazio Atalanta: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! Lazio e Atalanta si sfidano oggi a partire dalle ore 18: ... lazionews24.com
Quando si gioca Lazio - Atalanta?Serie A 2025/2026, 25a giornata. Le ultime notizie sulla partita Lazio-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Lazio-Atalanta, il risultato in diretta LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA #LazioAtalanta #Lazio #Atalanta x.com
SERIE A | In campo alle 18 Lazio-Atalanta DIRETTA #ANSA facebook