? LIVE! Lazio-Atalanta 0-1 tutti gli aggiornamenti in diretta

L'Atalanta ha segnato il gol decisivo al 41° minuto su rigore calciato da Ederson, provocando il nervosismo dei tifosi della Lazio. La partita si gioca a Roma e i biancocelesti cercano di reagire dopo lo svantaggio. La squadra di Gasperini controlla il ritmo e si difende con attenzione, mentre quella di Sarri fatica a trovare spazi per risalire.

Lazio-Atalanta 0-1. Marcatori: 41? rig. Ederson Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp. Motta, Furlanetto, Hysaj, Patric, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Dia, Ratkov. All. Sarri Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor (24? Kolasinac); Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Krstovic, Zalewski. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Bellanova, Bakker, Musah, Pasalic, Kamaldeen, Raspadori, Scamacca. All. Palladino Arbitro: Sacchi Ammoniti: Scalvini (10?), Ahanor (11?) per gioco falloso Espulsi: – Note: recupero tempo pt 3? Gli aggiornamenti in diretta.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? LIVE! Lazio-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta La partita tra Lazio e Atalanta si gioca alle 18:00, e il motivo è la sfida tra due squadre in cerca di punti importanti. ? LIVE! Lazio-Atalanta 0-0, tutti gli aggiornamenti in diretta La partita tra Lazio e Atalanta si gioca in un momento di grande attesa, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in classifica. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Live ATALANTA-LAZIO - SERIE A Argomenti discussi: Serie A: Lazio-Atalanta in campo sabato alle 18 DIRETTA Probabili formazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Lazio-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Lazio-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Lazio Atalanta 0-1 LIVE: intervallo all’Olimpico. Dea avanti con un rigore di EdersonLazio Atalanta: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! Lazio e Atalanta si sfidano oggi a partire dalle ore 18: ... lazionews24.com Quando si gioca Lazio - Atalanta?Serie A 2025/2026, 25a giornata. Le ultime notizie sulla partita Lazio-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Lazio-Atalanta, il risultato in diretta LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA #LazioAtalanta #Lazio #Atalanta x.com SERIE A | In campo alle 18 Lazio-Atalanta DIRETTA #ANSA facebook