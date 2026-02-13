Un mercato unico e meno paletti Europa con l’acqua alla gola

Ursula von der Leyen ha annunciato che l’Unione Europea punta a creare un mercato unico entro il 2027, con meno regole e più libertà per le imprese. La presidente della Commissione europea ha usato lo slogan “One Europe, One market” per convincere i Paesi membri a unire le forze. La proposta prevede di semplificare le norme e ridurre le barriere, ma molti sono scettici sulla reale capacità di rispettare le scadenze. L’Europa, infatti, si trova sotto pressione, tra crisi economiche e sfide internazionali, e la corsa a un mercato più aperto

Quale unione Al vertice informale nel castello di Alden Biesen, Von der Leyen promette un piano d’azione da presentare al consiglio di marzo Quale unione Al vertice informale nel castello di Alden Biesen, Von der Leyen promette un piano d’azione da presentare al consiglio di marzo «One Europe, One market», promette von der Leyen. È lo slogan accattivante trovato stavolta per lanciare un mercato unico effettivo per l’Europa entro la fine del 2027. Di questo hanno discusso i leader dei 27 paesi Ue, spiega la presidente della Commissione nella conferenza stampa alla fine del ritiro nel castello fiammingo di Alden Biesen, nel Belgio orientale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Un mercato unico e meno paletti, Europa con l’acqua alla gola Forbidden Fruit Anticipazioni 27 novembre 2025: Yildiz con l'acqua alla gola! Ecco perché Pronostico Liverpool-Wolverhampton: partita a senso unico ma con dei “paletti” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Mercato unico, l’UE a caccia di nuova competitività tra semplificazione e malumori; Draghi sferza l'Ue: L'economia peggiora, urge agire. Letta: Mercato unico miglior risposta Trump; Roadmap a marzo: così i leader Ue accelerano per completare il mercato unico; Europa, mercato unico e competitività. Pilastro la sfida Letta-Draghi. Roadmap a marzo: così i leader Ue accelerano per completare il mercato unicoI Ventisette, riuniti con gli ex premier italiani Draghi e Letta, indicano tra le priorità semplificazione, unione dei mercati di capitale, difesa dei settori strategici. Costa annuncia un riesame del ... ilsole24ore.com Ue, la risposta a Trump passa dal mercato unico. Von der Leyen: sarà pronto entro il 2027Dopo il Consiglio Europeo la presidente della Commissione annuncia che presenterà a marzo la road map sul mercato unico entro il mese di marzo. In assenza di progressi entro giugno, spazio alla cooper ... milanofinanza.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.