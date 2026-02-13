Tra gli adolescenti, uno su 4 ha subito violenza in una relazione, secondo un’indagine che evidenzia come comportamenti aggressivi e atteggiamenti di controllo siano ormai considerati “normali” tra i giovani. L’indagine, condotta su un campione di studenti italiani, rivela anche come molti adolescenti non riconoscano subito le dinamiche abusive, interpretandole come parte della normalità delle relazioni. Un dato che mette in luce la diffusione di atteggiamenti tossici tra i giovani e la difficoltà nel riconoscere e affrontare le violenze.

AGI - Le relazioni tra adolescenti tra comportamenti aggressivi e atteggiamenti di controllo "normalizzati". Uno su quattro è stato spaventato almeno una volta con atteggiamenti violenti (schiaffi, pugni, spinte, lancio di oggetti) dalla persona con cui ha o ha avuto una relazione, e a più di uno su tre (36%) il partner si è rivolto con linguaggio violento (grida, insulti). I dati emergono dal nuovo rapporto di Save the Children. Una su tre è stato geolocalizzato dal partner. Il 28% ha subito pressioni per farsi inviare foto o video intimi. Queste dinamiche non riguardano solo la sfera privata, ma anche lo spazio pubblico, sia online che offline: più di 4 adolescenti su dieci sono stati importunati con commenti e avances sessuali da qualcuno che li ha infastiditi - percentuale che nelle ragazze sale al 50% -, al 28% è capitato che sue immagini intime fossero condivise senza consenso e il 29% si è sentito costretto almeno una volta a compiere atti sessuali indesiderati. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tra gli adolescenti, uno su 4 ha subito violenza in una relazione

Approfondimenti su adolescenti subito

Las Vegas Casino Heist: Armed Robbers on the Run

Ultime notizie su adolescenti subito

Argomenti discussi: Chatbot e adolescenti, uno su tre li usa. Sinpia: La sicurezza digitale è una sfida clinica; Io mi identifico con un chicken nugget: adolescenti queer tra autenticità e rappresentazione; Adolescenti, uno su 4 è vittima di atteggiamenti violenti nelle relazioni: i dati; Adolescenti, uno su 4 è vittima di atteggiamenti violenti in una relazione.

Adolescenti tra alcol e sesso senza memoria: il 28% ammette incontri dopo aver bevuto troppoTra consenso dichiarato e comportamenti reali, il rapporto di Save the Children racconta un’Italia dove l’intimità è spesso senza tutele ... giornalelavoce.it

Stavo solo scherzando: il rapporto sulla violenza nelle relazioni tra adolescentiAlla vigilia di San Valentino pubblichiamo Stavo solo scherzando un’indagine sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti che mostra come atteggiamenti aggressivi e forme di controllo vengano spes ... savethechildren.it

Scopri subito i programmi del mese di Febbraio delle due sedi di CBB, oltre che dello Spazio Quattro4 dedicato agli adolescenti. Per informazioni su attività e laboratori è possibile telefonare o mandare un whatsapp al numero 388 1243798 Il Centro di M - facebook.com facebook