The act of listening Claudio Jacomucci porta il suo progetto di deep listening a Modena

Claudio Jacomucci porta il suo progetto di deep listening a Modena, dopo averlo presentato in diverse città italiane. La sua iniziativa si concentra sull’ascolto profondo della musica, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza sensoriale unica. Domenica 15 febbraio alle 17:00, il compositore e sound artist organizza un evento speciale negli spazi dell’Hangar Rosso Tiepido in via Emilia Est. Qui, i partecipanti potranno immergersi in un momento di ascolto attento e silenzioso, lontano dal caos quotidiano.

Con l’appuntamento di domenica 15 febbraio alle ore 17:00 ritornano i Concerti d'Oggi degli Amici della Musica all'Hangar Rosso Tiepido di Modena (in via Emilia Est 14202). Il programma musicale proposto e interpretato da Claudio Jacomucci svilupperà un percorso che intreccia meditazione sonora, minimalismo e ricerca acustica, mettendo in dialogo alcune figure centrali della musica sperimentale del secondo Novecento con la sua più recente produzione. Il pubblico non sarà dunque chiamato soltanto ad ascoltare, ma a partecipare a un processo di percezione condivisa in cui il suono diventa spazio, relazione e trasformazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

