Ci sono pagine di storia contemporanea che si arricchiscono di nuove ricerche e nuovi studi. In questo senso ecco uscire " Storia della Resistenza senese ", per la Betti Editrice, con molti importanti contributi di storici ed esperti. Tra questi Riccardo Bardotti che evidenzia: "Raccontare la Resistenza senese significa restituire voce a una pluralità di esperienze spesso rimaste ai margini della narrazione nazionale. È una storia fatta di decisioni difficili, di legami profondi con il territorio e di una partecipazione diffusa che ha coinvolto intere comunità. Questo lavoro nasce dal desiderio di restituire complessità e verità a quelle vicende". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Storia della Resistenza senese’, percorso nella memoria

