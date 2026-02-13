Sony WF-1000XM6 arriva a Hong Kong, dove un gruppo di tester ha già messo sotto pressione le nuove cuffie durante un test sul treno affollato. La causa principale è la volontà di verificare le capacità di cancellazione del rumore in ambienti rumorosi, approfittando anche delle novità sul miglioramento della qualità audio e del comfort rispetto ai modelli precedenti. In questa prima prova, gli utenti hanno notato come le cuffie riescano a isolare bene i suoni esterni, anche in situazioni caotiche di città.

il nuovo protagonista della gamma true wireless di sony arriva con miglioramenti mirati a cancellazione del rumore, qualità sonora e comfort, offrendo prestazioni destinate a contesti di spostamento e utilizzo quotidiano. il modello wf-1000xm6 è proposto al prezzo di hk$2,599 e si presenta in due colorazioni principali. l’ergonomia è stata rivista per adattarsi meglio alle orecchie, con una linea più lineare e una distribuzione dettagliata dei componenti hardware per un’esperienza d’uso prolungata senza compromessi. wf-1000xm6: panoramica e caratteristiche principali. audio di alta qualità grazie a un driver da 8,4 mm e a una sezione di codifica avanzata, che include LDAC, sbc e aac e la tecnologia dsee extreme. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Sony wf-1000xm6 recensione e unboxing: test della cancellazione rumore in hong kong e miglioramento della qualità audio

Le nuove cuffie Sony WF-1000XM6 arrivano con un design rivisto e un audio più potente.

Gli auricolari Sony WF-1000XM6 sono ormai tra i più apprezzati per la loro capacità di eliminare il rumore ambientale.

