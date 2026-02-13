Siri rinnovata resta in linea con il lancio previsto nel 2026

Apple ha annunciato che Siri 2.0 sarà disponibile nel 2026, nonostante le sfide emerse durante le prove interne. La società punta a migliorare l'assistente vocale, puntando su nuove funzionalità e maggiore precisione. Le modifiche previste dovrebbero rendere Siri più intelligente e più facile da usare, anche in situazioni complesse. La data di lancio rimane confermata, nonostante alcune difficoltà tecniche incontrate lungo il percorso.

l'aggiornamento di siri 2.0 è al centro dell'attenzione: apple ha confermato che il rilascio resta previsto nel 2026 nonostante le difficoltà emerse nei test interni. si valutano le modalità di implementazione e l'impatto sull'infrastruttura, con particolare attenzione alla gestione dei dati e alla privacy. le indiscrezioni relative a un lancio frazionato in più aggiornamenti si contrappongono alla certezza ufficiale di un'esecuzione entro l'anno in corso, accompagnata da una possibile cornice di annunci legati al cinquantesimo anniversario dell'azienda. siri 2.0 in calendario per il 2026. secondo fonti di mercato, la casa di cupertino ha indicato che la nuova versione di siri rimane in linea con i piani di lancio del 2026.