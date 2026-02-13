Si schianta contro un' auto in sosta e poi scappa rintracciato dai vigili

Un uomo ha perso il controllo del suo furgone e ha urtato un’auto parcheggiata prima di scappare via a piedi, causando danni alla vettura. L’incidente si è verificato a Domodossola, e gli agenti della polizia locale sono riusciti a trovare il responsabile grazie alle telecamere di sorveglianza. L’automobilista è stato fermato e multato sul posto.

É successo a Domodossola. L'automobilista è stato identificato grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della città Perde il controllo del furgone e si schianta contro un'auto in sosta, per poi darsi alla fuga. É successo nei giorni scorsi a Domodossola, dove la polizia locale ha rintracciato e multato un automobilista. Le indagini dei vigili sono partite quando il proprietario dell'auto danneggiata ha presentato denuncia alla polizia locale. Gli agenti della municipale, grazie anche alle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza comunale, sono riusciti a individuare il furgone che aveva urtato il veicolo in sosta, danneggiandolo sulla fiancata.