Seccia Forza Italia replica a Sola sui fondi erogati all' Emp per l' auditorium Flaiano | Nessuno sforamento dei limiti di spesa

Seccia di Forza Italia ha risposto a Sola riguardo ai fondi destinati all’Emp per l’auditorium Flaiano, specificando che non ci sono stati sforamenti nei limiti di spesa. La sua dichiarazione arriva dopo le accuse di un possibile superamento dei fondi previsti, che l’amministratore comunale aveva avanzato in consiglio comunale. Durante l’ultimo bilancio, il Comune ha approvato la proroga della gestione dell’auditorium, che coinvolge l’Ente manifestazioni pescaresi, senza modificare le voci di spesa.

"Purtroppo assistiamo a ricostruzioni non corrette, preconcette e strumentali, che rischiano solo di bloccare la città. Spiace notare che in aula finiscano in questesettimane i temi più disparati, compresa la nomina degli scrutatori di competenza della commissione elettorale che sta dividendo la minoranza, nonostante la sessione sul bilancio sia stata aperta il 30 dicembre e nonostante il dibattito dovrebbe essere improntato alla responsabilità per chiudere rapidamente questa fase ostruzionistica che è dannosa per Pescara. Torniamo all'Ente manifestazioni. Come noto, in assenza di bilancio di previsione approvato, l’unità di riferimento per la gestione dei dodicesimi è il programma di bilancio e non i singoli capitoli di spesa.🔗 Leggi su Ilpescara.it Inquinamento a Napoli, Ue apre nuova procedura di infrazione per sforamento limiti NO? La Commissione Europea ha avviato una nuova procedura di infrazione contro l’Italia, accusata di aver superato i limiti di NO2 a Napoli, in violazione della normativa sull’inquinamento atmosferico. L'attacco di Sola (M5s): "90 mila euro impegnati per l'Emp nonostante l'esercizio provvisorio, fatto gravissimo" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Seccia (Forza Italia) replica a Sola sui fondi erogati all'Emp per l'auditorium Flaiano: Nessuno sforamento dei limiti di spesaArriva la replica di Eugenio Seccia alle critiche e accuse mosse dal consigliere del M5s Paolo Sola in merito al rifinanziamento della convenzione fra il Comune e l'Ente manifestazioni pescaresi per l ... ilpescara.it Si è svolta ieri a Napoli l’iniziativa promossa da Forza Italia, Professione Italia e dal Comitato “Professionisti per il Sì”, nell’ambito della campagna referendaria sulla riforma della giustizia - facebook.com facebook Il consigliere di Forza Italia critica l’amministrazione per la mancanza di piani concreti sui ripascimenti e la difesa della costa #Riccione #Attualita x.com