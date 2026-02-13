Sanremo: artisti intonano Volare e Mattarella scherza, 'canto senza emettere suoni dall'asilo' Roma, 13 feb (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i cantanti e i conduttori del Festival di Sanremo, ha scherzato con gli artisti che, alla fine della cerimonia, hanno intonato tutti insieme 'Azzurro'. Durante il momento, Mattarella ha commentato con un sorriso:

Roma, 13 feb (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarela, ricevendo al Quirinale cantanti e conduttori del Festival di Sanremo, ha scherzato con gli artisti che, alla fine della cerimonia, hanno intonato tutti insieme 'Azzurro'. "Ricordavo le parole, ma non mi sono associato perché all'asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro degli altri -ha detto il capo dello Stato-. Grazie di questo ricordo magnifico, perché ricordo la canzone e il successo che ha avuto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo: artisti intonano Volare e Mattarella scherza, 'canto senza emettere suoni dall'asilo'

