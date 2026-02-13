Sanremo 2026 | Conti garantisce piena libertà artistica nessun vincolo politico sul Festival

Carlo Conti ha ribadito con fermezza che il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà senza vincoli politici e senza pressioni da parte del governo, assicurando ai cantanti e agli artisti completa libertà creativa, come dimostrano le sue recenti dichiarazioni durante una conferenza stampa a Roma.

Sanremo 2026: Carlo Conti Rivendica Autonomia Creativa, Nessuna Pressione dal Governo. Il conduttore Carlo Conti ha assicurato piena libertà di scelta artistica nella preparazione del prossimo Festival di Sanremo, escludendo qualsiasi forma di interferenza da parte del governo. L’affermazione, rilasciata in un momento cruciale della pianificazione dell’evento, mira a garantire un festival indipendente e autentico, capace di riflettere la cultura italiana senza condizionamenti esterni. Questa presa di posizione interviene in un contesto di crescente attenzione sul ruolo degli eventi mediatici nazionali e sulla necessità di preservare la loro integrità artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Carlo Conti torna su Rai1 per annunciare novità sul Festival di Sanremo 2026.

Durante una recente apparizione televisiva, Carlo Conti ha condiviso una novità importante riguardo a Sanremo 2026.

