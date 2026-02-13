Sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino, molte persone cercano parole speciali per esprimere il loro amore. Tra queste, ci sono frasi e canzoni che riescono a toccare il cuore di chi si ama. Queste dediche diventano un modo semplice per rendere ancora più speciale la giornata, magari accompagnate da un pensiero personale o un regalo simbolico.

Ecco alcune delle frasi più belle e romantiche da dedicare a chi si ama nel giorno di San Valentino. Sabato 14 febbraio, si celebra la festa degli innamorati. E quale momento migliore per dedicare una frase romantica a chi si ama se non il giorno di San Valentino? Tante sono le frasi che, nel corso dei secoli, sono state scritte per gli innamorati. Da William Shakespeare e Pablo Neruda, coloro che si amano hanno preso spunto, o in prestito quelle parole che sono rimaste scolpite nella memoria per dedicare un pensiero speciale alla persona amata. "Sei il mio posto felice nel mondo, dove posso sempre sentirmi al sicuro.

© 2anews.it - San Valentino, le frasi e le canzoni più belle da dedicare a chi si ama

San Valentino si avvicina e Marco, 32 anni di Milano, ha deciso di sorprendere la sua ragazza con una raccolta di dieci frasi romantiche da dedicare.

San Valentino la festa dell' amore| Canzoni per bambini

