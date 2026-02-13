san valentino cosa preparare per una cena afrodisiaca tra innamorati

Il fine settimana di San Valentino ha portato molte coppie a pensare a una cena speciale, spinta dalla voglia di sorprendere il partner con piatti afrodisiaci. Molti scelgono di preparare ricette con ingredienti come cioccolato, ostriche e spezie piccanti, noti per stimolare i sensi. Un esempio concreto? In molte case, si preferisce iniziare con un antipasto di ostriche fresche, seguite da un risotto al cioccolato fondente.

Romanticismo, passione, un menu goloso e afrodisiaco, gli ingredienti che non devono mancare per trascorrere una festa di San Valentino perfetta. L’ideale per appagare i sensi e per stuzzicare il palato, mixando toni briosi e piccanti con profumi delicati e sapori intensi. Non solo ostriche, peperoncino e champagne, ma anche fragole e limone, gamberi fino all’insospettabile radicchio. Istituita nel 496 d.C. da papa Gelasio I, in sostituzione della festa pagana dei Lupercalia, San Valentino celebra sia il martire cristiano che l’unione tra gli innamorati. Non solo una ricorrenza commerciale ma anche l’occasione per trascorrere una serata romantica, creando la giusta atmosfera, preparando una cenetta golosa e stuzzicante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

