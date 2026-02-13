Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si aggira intorno ai 70 euro per megawattora, un aumento rispetto alla scorsa settimana, a causa delle recenti tensioni sul mercato europeo del gas che hanno fatto salire il PUN (Prezzo Unico Nazionale) a circa 80 euro.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 13 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,170 €kWh (169,99 €MWh), mostrando una tendenza in lieve calo rispetto ai mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore viene determinato aggiungendo al PUN i costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e le imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

