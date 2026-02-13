Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | ecco i BANDI aperti per le iscrizioni 2025 26

Le università italiane hanno aperto i bandi per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 202526, tra cui quelli da 60, 36 e 30 CFU, con alcune già online le nuove pagine dedicate alle iscrizioni.

Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.36 e 30 CFU. Altre lo faranno nel corso delle prossime settimane, verosimilmente dopo la conclusione degli esami finali del 202425 per i corsi ancora attivi e con la pubblicazione del decreto MUR con i nuovi corsi accreditati. Nelle nuove pagine saranno pubblicati i BANDI, con le date per la presentazione della domanda. L'articolo Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco i BANDI aperti per le iscrizioni 202526 .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti per insegnanti di scuola secondaria da 60, 30 e 36 CFU al viaCon la riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti introdotta dal decreto legislativo 59/2017, modificato dalla legge 79/2022, il sistema di accesso all'insegnamento nelle scuole ... it.blastingnews.com

Bando Università Link, percorsi abilitanti da 60, 30, 36 CFU: scadenza prorogata al 30 gennaio 2026Importante proroga dei termini per l’iscrizione ai Percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU attivati dall’Università degli Studi Link per l’anno accademico 2025/2026. Con Decreto Rettorale n. 2827 del ... orizzontescuola.it

