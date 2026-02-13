Olimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Federica Brignone conquista l’oro nello slalom gigante a Milano, portando l’Italia a festeggiare la prima medaglia d’oro di questa edizione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, mentre la tensione tra gli atleti cresce in vista delle prossime gare.

Dopo una giornata da incorniciare, gli Azzurri tornano protagonisti il 12 febbraio tra biathlon, fondo, pattinaggio e ghiaccio. L’eco di una giornata memorabile, segnata dagli ori di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, dall’argento di Arianna Fontana e dal bronzo della squadra azzurra di slittino, accompagna l’ingresso nel programma del 12 febbraio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.Il calendario resta densissimo, con sette eventi da medaglia e un’Italia chiamata a confermare solidità e continuità in più discipline. Un’altra giornata lunga, intensa, ricca di incroci tra veterani e giovani in cerca di consacrazione.🔗 Leggi su Trentotoday.it

