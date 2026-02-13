Su WhatsApp, le truffe si moltiplicano e spesso coinvolgono anche le persone più anziane come le nonne, che finiscono per cadere nei tranelli delle false promesse. Ultimamente, molti utenti segnalano di aver ricevuto messaggi ingannevoli che promettono premi o offerte vantaggiose per convincerli a condividere dati personali. In questo clima di confusione, anche le comunicazioni più semplici, come votare una ballerina, si trasformano in trappole pericolose. La situazione si fa sempre più insostenibile, con truffatori che sfruttano la buona fede degli utenti per spillare soldi o informazioni sensibili.

Questo articolo usa ironia e linguaggio vernacolare per commentare fatti reali. Oh gente, qua non se sta più tranquilli manco per mandare un buongiorno con la tazzina de caffè. Ora su WhatsApp gira de tutto: ballerine, nipoti prodigio, finti incidenti e dentisti da pagare sull’unghia. Ma la musica è sempre quella: cambia la scusa, ma la sòla è la stessa. Te arriva el messaggino: “ Ciao! Me voti la figlia della mia amica? Deve vince un corso de danza!”. E te parrebbe ‘na cosa simpatica, no? Clicchi el link, metti ‘l numero, infili el codice che t’arriva via sms. e zac! Hai appena regalato le chiavi de casa tua ai furbetti del quartierino digitale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh bella, vota la ballerina e ti fregano pure la nonna: su WhatsApp è il festival delle sòle

