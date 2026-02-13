Motorola razr ultra 2025 prezzo record su amazon

Motorola ha battuto ogni record di prezzo su Amazon con il lancio del nuovo Razr Ultra 2025. La causa è la forte domanda e la scarsità di unità disponibili, che hanno fatto salire il costo oltre le aspettative. Il telefono si presenta con uno schermo pieghevole di ultima generazione e un design compatto, attirando subito l’attenzione degli utenti. Confrontato con il Samsung Galaxy Z Flip 7, il Razr Ultra si distingue per alcune caratteristiche tecniche e offerte di vendita uniche.