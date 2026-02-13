Mondo ATA venerdì 13 parliamo di | Carta ATA cosa sappiamo e punteggio 24 mesi Iscriviti gratuitamente

Venerdì 13, nel sito Mondo ATA, si apre il capitolo dedicato alla Carta ATA e al punteggio dei 24 mesi, due aspetti chiave per chi cerca stabilità nel settore scolastico. La discussione si concentra sulle modalità di calcolo del punteggio e sui requisiti necessari per ottenere la carta, con un focus particolare sulle recenti novità introdotte dal Ministero. Un dettaglio che distingue questa analisi è l’attenzione alle scadenze e alle procedure aggiornate, fondamentali per chi si sta preparando a presentare domanda.

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti correlati Argomenti discussi: Mondo ATA, venerdì 13 parliamo di: Carta ATA (cosa sappiamo) e punteggio 24 mesi. Iscriviti gratuitamente; Le newsletter di OrizzonteScuola: Mondo ATA, OS7 (il meglio della settimana), Diventare insegnanti, Viaggi e istruzione. Scoprile. Dopo un anno di lavoro, ci siamo! Venerdì 27 febbraio esce il mio libro “Geopolitica a portata di mano. Capire il mondo in un’epoca davvero complicata”, edito da @cairolibri È già acquistabile in pre-ordine su tutti gli store online: trovate il link diretto in bio, - facebook.com facebook