Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile

Il weekend si presenta con piogge intense e venti forti in tutta l’Umbria, secondo le previsioni della Protezione Civile, che ha emesso un’allerta rossa per il rischio di alluvioni e frane. La perturbazione proveniente dal Nord Europa sta portando precipitazioni abbondanti, con accumuli di acqua che superano i 50 millimetri in alcune zone. Tra le città più colpite, Perugia e Terni, dove si registrano già allagamenti e disagi alla viabilità. La Protezione Civile invita alla massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti per evitare situazioni di pericolo.

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 14 e domenica 15 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 13 febbraio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un veloce promontorio dinamico sta velocemente transitando sulla Penisola, offrendo una tregua dalle precipitazioni anche sull'Umbria. Domani assisteremo allo sviluppo di un vortice Mediterraneo che interesserà in maniera più importante le regioni tirreniche ed il Meridione nel corso del fine settimana". Per quanto riguarda l'Umbria sabato 14 febbraio "maltempo fin dalle primissime ore con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale (non si esclude la possibilità di qualche fenomeno organizzato) specie sui settori occidentali e meridionali.