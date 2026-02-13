Marchisio su Inter-Juve | Inter la più forte da 4-5 anni ammiro Barella | la partita la accenderanno…

Claudio Marchisio ha detto che l’Inter è la squadra più forte degli ultimi quattro o cinque anni e ha elogiato Barella, ritenendolo il giocatore che può accendere la partita. Alla vigilia della sfida tra Inter e Juventus, l’ex centrocampista ha espresso la sua opinione in un’intervista a La Repubblica, evidenziando come l’Inter abbia consolidato il suo ruolo di protagonista nel calcio italiano. Marchisio ha anche sottolineato che sarà decisiva la capacità di Barella di svoltare gli eventi sul campo, e ha anticipato che sarà una partita aperta e combattuta.

Marchisio. Alla vigilia della sfida tra Inter e Juventus, Claudio Marchisio ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista a La Repubblica. L'ex centrocampista bianconero ha sottolineato la continuità del valore nerazzurro: " Non c'è dubbio che da 4 o 5 anni l'Inter sia la squadra più forte, indipendentemente da quanto poco ha vinto. Ma la Juve ci arriva in maniera diversa rispetto a com'era prima di Natale. Ha più certezze ". Marchisio ha poi parlato del lavoro svolto da Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, mettendolo in relazione con l'eredità lasciata da Simone Inzaghi: " Dire stupito sarebbe troppo, perché ha ereditato una squadra che già era forte.

