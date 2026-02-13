Maltempo a Parma | piogge diffuse fiumi in aumento e rischio frane

Le forti piogge di sabato 14 febbraio hanno investito Parma, portando a un aumento dei livelli dei fiumi e a un possibile rischio di frane. La forte pioggia ha causato allagamenti in alcune zone e ha messo in allerta le squadre di emergenza del territorio. Le precipitazioni intense sono arrivate dopo giorni di maltempo, aggravando la situazione in diverse aree della città e della provincia.

Sabato 14 febbraio previste precipitazioni sui rilievi appenninici e innalzamenti dei corsi d'acqua. La Protezione Civile segnala rischio frane sui versanti fragili e criticità costiera nella zona D2 Una nuova allerta meteo riguarda la città e la provincia di Parma per la giornata di sabato 14 febbraio. Sono previste precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, con accumuli moderati sui rilievi appenninici. La combinazione di pioggia, fusione del manto nevoso e terreno già saturo dai giorni precedenti aumenta il rischio di frane sui versanti più fragili. I corsi d'acqua locali potrebbero registrare innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti della soglia 1, soprattutto nel settore centro-occidentale della regione.