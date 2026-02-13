Legata priva di sensi e violentata | Voleva strangolarmi perché l' avevo visto in faccia

Una donna di Modena è stata trovata priva di sensi e violentata dopo un'aggressione avvenuta il 19 agosto nel parco di San Damaso. L’uomo l’ha presa di mira dopo averla riconosciuta e ha cercato di strangolarla perché aveva visto il suo volto. La vittima, che non aveva mai incontrato il suo aggressore prima di quel giorno, ha spiegato di essere finita nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, e di aver incontrato un uomo sconosciuto che poi si è scagliato contro di lei.

La drammatica testimonianza della donna aggredita la scorsa estate: "Mi sono salvata supplicandolo. Oggi la mia vita è stravolta, ma bisogna avere il coraggio di denunciare" "Non l'avevo mai visto prima. Mai. Forse mi sono trovata nel momento sbagliato nel posto sbagliato". Inizia così, con una lucidità che fa tremare i polsi, il racconto della donna modenese vittima della brutale aggressione avvenuta lo scorso 19 agosto lungo il percorso natura di San Damaso. Una vicenda che ha scosso profondamente l'opinione pubblica e che oggi, attraverso la voce della protagonista, assume contorni ancora più terrificanti, ma anche di grande coraggio civile.🔗 Leggi su Modenatoday.it “Mio marito voleva strangolarmi. Così mi sono liberata dalla violenza” Il cane morto in strada e lei a terra priva di sensi: ricoverata in rianimazione, mistero a Pordenone A Pordenone, una donna è stata ritrovata priva di sensi a terra, accanto a un cane morto. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Dolci di Carnevale: come gustare chiacchiere e frittelle senza sensi di colpa; Zoe era ancora viva quando è stata gettata nel canale; William Stevenson, l'ex marito di Jill Biden arrestato per l'omicidio della moglie: la lite e la donna trovata morta in soggiorno; Pradalunga, picchia la moglie fino al coma. Il 51enne: L’ho trovata così. Riempie la casa di gas, trovato priva di sensi sul divano: 28enne rianimato e portato in ospedaleUn uomo di 28 anni è stato salvato in extremis dal suicidio grazie al tempestivo intervento dei carabinieri: è accaduto questa notte a Maddaloni, cittadina della provincia di Caserta. Nella notte, al ... fanpage.it Abbiamo trasportato una 25enne ustionata, era priva di sensi: i soccorritori italiani sulla strage in SvizzeraA Fanpage.it il capo della protezione civile della Valle d’Aosta Valerio Segor ha raccontato il loro intervento di soccorso nella strage di Capodanno in Svizzera: Abbiamo trasferito in elicottero una ... fanpage.it La Bresaola della Valtellina IGP Rigamonti è molto più di un salume: è una specialità unica, legata al territorio e alla tradizione. Ricca di proteine nobili, con pochissimi grassi e naturalmente priva di glutine e lattosio, è la scelta perfetta per chi ama mangiare b - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.