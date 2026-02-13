Legata priva di sensi e violentata | Voleva strangolarmi perché l' avevo visto in faccia

Una donna di Modena ha subito un’aggressione brutale mentre passeggiava nel parco di San Damaso, il 19 agosto scorso. L’uomo che l’ha aggredita l’ha legata, ha cercato di strangolarla e l’ha violentata, dichiarando di volerla uccidere perché l’aveva riconosciuto in faccia. La vittima afferma di non aver mai visto quell’uomo prima e si domanda se si trovasse nel momento e nel luogo sbagliati. La scena si è svolta in un’area frequentata da famiglie e jogger, poco lontano dai sentieri più battuti.

La drammatica testimonianza della donna aggredita la scorsa estate: "Mi sono salvata supplicandolo. Oggi la mia vita è stravolta, ma bisogna avere il coraggio di denunciare" "Non l'avevo mai visto prima. Mai. Forse mi sono trovata nel momento sbagliato nel posto sbagliato". Inizia così, con una lucidità che fa tremare i polsi, il racconto della donna modenese vittima della brutale aggressione avvenuta lo scorso 19 agosto lungo il percorso natura di San Damaso. Una vicenda che ha scosso profondamente l'opinione pubblica e che oggi, attraverso la voce della protagonista, assume contorni ancora più terrificanti, ma anche di grande coraggio civile.🔗 Leggi su Modenatoday.it

