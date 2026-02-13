Le pagelle
Martelli riceve un 6,5 nelle pagelle, dopo aver vissuto un primo tempo praticamente inoperoso, ma nel secondo si mette in luce risolvendo situazioni complicate con uscite sicure in presa alta e bassa durante la partita contro il Siena, dove ha dimostrato una crescita evidente rispetto ai minuti iniziali.
Martelli 6,5: praticamente inoperoso nel primo tempo, nel secondo sbroglia matasse complicate nelle uscite in presa alta e bassa. Mandrelli 6,5: difende con tenacia, spinge con profitto e non lesina un (improbabile) destro al volo (12’ st Onofri 6: serra i ranghi nel momento di maggior pressione dei toscani). Elia 7: solida certezza, cancella Buffon jr e s’immola su Yeboah. Non sbaglia una virgola. Palomba 6: a guardia del forte senza fronzoli. Letture corrette in marcatura e nelle coperture preventive. Cavallini 7: lubrifica con energia la catena di sinistra, riversando in area cross ben calibrati, e accompagna ripartenze temibilissime. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Pagelle Lecce Parma, i giornali non perdonano: 4.5 per questi due giocatori! Le pagelle con TOP e FLOP
Le pagelle di Lecce-Parma, valida per la 20ª giornata di Serie A 202526, evidenziano giudizi differenziati sui singoli giocatori.
Pagelle Fiorentina Milan, plebiscito dei giornali sul migliore in campo! Ma spiccano queste due bocciature. Le pagelle con TOP e FLOP
Dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Milan nella 20ª giornata di Serie A 202526, i giornali hanno stilato le proprie pagelle, evidenziando i migliori e i peggiori in campo.
Contenuti correlati
Le pagelle di Roma Parma
Argomenti discussi: Casertana-Foggia 3-2: le pagelle dei rossoneri - FoggiaToday; Bologna-Milan 0-3, le pagelle della partita di Serie A; Juventus-Lazio 2-2, le pagelle: McKennie c'è sempre, bene Isaksen; Mantova-Bari 2-1: le pagelle dei biancorossi.
Milano-Cortina, le pagelle di giovedì 12 febbraio: Brignone e Lollobrigida due ori storici per l'Italia, Fontana d'argento, Goggia steccaUn giovedì straordinario per l'Italia a Milano-Cortina. Dall'oro straordinario di Federica Brignone nel super G a quello ... msn.com
Milano-Cortina, le pagelle di giovedì 12 febbraio: Brignone e Lollobrigida due ori storici per l'Italia, Fontana d'argento, Goggia cadeUn giovedì straordinario per l'Italia a Milano-Cortina. Dall'oro straordinario di Federica Brignone nel super G a quello altrettanto entusiasmante di Francesca Lollobrigida ... ilmessaggero.it
Le pagelle di #BorgorossoMolfettaSoccerTrani a cura di @vocetranese / @pietrodig_ #VoceTranese - facebook.com facebook