Martelli riceve un 6,5 nelle pagelle, dopo aver vissuto un primo tempo praticamente inoperoso, ma nel secondo si mette in luce risolvendo situazioni complicate con uscite sicure in presa alta e bassa durante la partita contro il Siena, dove ha dimostrato una crescita evidente rispetto ai minuti iniziali.

Martelli 6,5: praticamente inoperoso nel primo tempo, nel secondo sbroglia matasse complicate nelle uscite in presa alta e bassa. Mandrelli 6,5: difende con tenacia, spinge con profitto e non lesina un (improbabile) destro al volo (12’ st Onofri 6: serra i ranghi nel momento di maggior pressione dei toscani). Elia 7: solida certezza, cancella Buffon jr e s’immola su Yeboah. Non sbaglia una virgola. Palomba 6: a guardia del forte senza fronzoli. Letture corrette in marcatura e nelle coperture preventive. Cavallini 7: lubrifica con energia la catena di sinistra, riversando in area cross ben calibrati, e accompagna ripartenze temibilissime. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle

Le pagelle di Lecce-Parma, valida per la 20ª giornata di Serie A 202526, evidenziano giudizi differenziati sui singoli giocatori.

Dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Milan nella 20ª giornata di Serie A 202526, i giornali hanno stilato le proprie pagelle, evidenziando i migliori e i peggiori in campo.

Contenuti correlati

Le pagelle di Roma Parma

Argomenti discussi: Casertana-Foggia 3-2: le pagelle dei rossoneri - FoggiaToday; Bologna-Milan 0-3, le pagelle della partita di Serie A; Juventus-Lazio 2-2, le pagelle: McKennie c'è sempre, bene Isaksen; Mantova-Bari 2-1: le pagelle dei biancorossi.

Milano-Cortina, le pagelle di giovedì 12 febbraio: Brignone e Lollobrigida due ori storici per l'Italia, Fontana d'argento, Goggia steccaUn giovedì straordinario per l'Italia a Milano-Cortina. Dall'oro straordinario di Federica Brignone nel super G a quello ... msn.com

Milano-Cortina, le pagelle di giovedì 12 febbraio: Brignone e Lollobrigida due ori storici per l'Italia, Fontana d'argento, Goggia cadeUn giovedì straordinario per l'Italia a Milano-Cortina. Dall'oro straordinario di Federica Brignone nel super G a quello altrettanto entusiasmante di Francesca Lollobrigida ... ilmessaggero.it

Le pagelle di #BorgorossoMolfettaSoccerTrani a cura di @vocetranese / @pietrodig_ #VoceTranese - facebook.com facebook