La Battaglia di Sofia | Un Racconto di Speranza e Resilienza

La Battaglia di Sofia si è svolta nelle prime ore di questa notte, quando le forze di polizia hanno fatto irruzione nel centro della capitale bulgara per sgomberare un accampamento di manifestanti che da settimane protestavano contro le decisioni del governo. La scena si è svolta in un clima teso, con fumogeni e petardi che riempivano l’aria, mentre alcuni manifestanti hanno tentato di resistere alle forze dell’ordine. La notte si è conclusa con numerosi fermi e alcuni feriti, ma anche con un segnale di resistenza che non si è spento, come testimoniano le immagini condivise sui social poco prima dell’intervento.

Una notte ferma all'1:28. Una piazza che fuma. Una voce che non risponde. Poi, lenta, la vita che rialza la testa. Questa è la strada di Sofia: paura, cure, speranza. All'inizio c'è solo il suono di una chiamata persa. Il cervello si blocca. Le gambe corrono. La piazza è fumo, vetri, sirene. Senti nomi gridati, telefoni che trillano, gente che non sa dove guardare. I minuti si allungano. Poi diventano un'ora. Poi di più. Pensi il peggio. Te lo ripeti in silenzio, perché dirlo fa paura. C'è un dettaglio che spezza il buio. Un segno minuscolo.