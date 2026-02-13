Jeep Willys 392 | 85 anni di storia off-road con un potente V8 HEMI e richiami al passato militare

Jeep ha celebrato gli 85 anni di storia off-road presentando la nuova Wrangler Willys 392, un modello che unisce potenza e nostalgia. La casa automobilistica ha deciso di richiamare le radici militari del suo passato, equipaggiando il veicolo con un motore V8 HEMI da 470 cavalli. La Willys 392 non è solo un’auto potente, ma anche un omaggio alla tradizione, con dettagli che richiamano le origini militari e un design che riporta agli anni d’oro del marchio.

Jeep Wrangler Willys 392: Un’Icona Rinata tra Potenza e Nostalgia. La Jeep Wrangler Willys 392, quarta declinazione della serie celebrativa Twelve 4 Twelve, omaggia gli 85 anni del marchio con un ritorno alle origini potenziato da un motore V8 da 470 cavalli. Il modello, destinato al mercato statunitense con un prezzo di partenza intorno ai 69.995 dollari (circa 60.000 euro), rappresenta un omaggio alla robustezza e alle prestazioni che hanno caratterizzato la Jeep fin dalle sue origini militari. Il lancio rientra in un piano più ampio che prevede il rilascio di 12 versioni speciali della Wrangler nel corso del 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su jeep willys Ford Model 40 Special Speedster: il restomod con motore V8 che omaggia la storia del marchio La frase più potente nella storia del cinema sci-fi dopo 59 anni Ultime notizie su jeep willys Jeep lancia la Wrangler Willys 392, quarto modello della nuova serie per gli 85 anni del brandLa tradizionale iniziativa Twelve 4 Twelve firmata Jeep si arricchisce di un nuovo capitolo con il debutto del quarto modello speciale: la Jeep Wrangler Willys 392 Model Year 2026. Questa versione i ... clubalfa.it Jeep Wrangler Willys 392, il quarto modello della serie celebrativa Twelve 4 TwelveV8 da 470 CV e soluzioni estreme per la nuova edizione celebrativa. msn.com IL NUOVO CAPITOLO DELLA WRANGLER: UN TRIBUTO ALLA TRADIZIONE O UN'OPERAZIONE COMMERCIALE La Jeep presenta la nuova Wrangler Willys 392 Model Year 2026, un'interpretazione moderna di un classico intramontabile. Con un motore - facebook.com facebook