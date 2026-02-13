Nel calendario WWE 2026, la corsa di Jade Cargill al campionato femminile resta al centro dell’attenzione: WrestleMania 42 è alle porte e l’avversaria per il suo debutto sul grande palco ancora non è stata ufficializzata.

Nel calendario WWE 2026, la corsa di Jade Cargill al campionato femminile resta al centro dell’attenzione: WrestleMania 42 è alle porte e l’avversaria per il match principale non è stata ufficializzata. Nonostante la campionessa sia salita sul ring da novembre 2025, i piani interni sono ancora in fase di definizione, con diverse nomi di alto profilo valutati come potenziali contendenti. Secondo i riscontri del backstage, la direction della WWE sta esplorando varie opzioni per offrire uno scontro all’altezza del ruolo di Jade Cargill. Tra le candidate principali emergono Charlotte Flair e Tiffany Stratton, entrambe considerate in grado di fornire una rivalità significativa e di costruire una storyline coerente con l’attuale arco della campionessa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Jade Cargill a WrestleMania 42: il mistero sul suo ruolo continua

Approfondimenti su jade cargill

La WWE si prepara a un grande evento e il centro dell’attenzione è su Jade Cargill.

La partecipazione di Triple H a WrestleMania 42 è ancora in bilico.

Ultime notizie su jade cargill

Argomenti discussi: Royal Rumble Fallout: Roman Reigns, Liv Morgan apparecchia la tavola di WrestleMania; Cosa farà Jade Cargill a WrestleMania 42? I piani; Molti dubbi sul ruolo di Jade Cargill a WrestleMania 42; WWE WrestleMania 42: le tensioni aumentano con il ritorno di Tiffany Stratton sul ring.

Molti dubbi sul ruolo di Jade Cargill a WrestleMania 42Tra i tanti piani non ancora elaborati, la WWE non ha ancora scelto il percorso di Jade Cargill verso WrestleMania 42 ... spaziowrestling.it

Report – Jade Cargill’s WrestleMania 42 Plans Still UndecidedJade Cargill is headed to WrestleMania 42, but who she'll face this April in Las Vegas, Nevada, has yet to be decided by WWE higher-ups. ewrestlingnews.com