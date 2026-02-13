Italo punta a Starlink | internet satellitare a bordo entro il 2027 connessione stabile e veloce per i viaggiatori

Italo ha annunciato che entro il 2027 equipaggerà tutti i suoi treni con Starlink, il servizio di Internet satellitare di SpaceX, per offrire ai passeggeri una connessione stabile e veloce durante i viaggi. La decisione nasce dalla volontà di migliorare l’esperienza a bordo e rispondere alle richieste di connettività sempre più elevate dei viaggiatori. La compagnia ferroviaria punta a rivoluzionare il viaggio in treno, garantendo una rete affidabile anche in zone dove il segnale tradizionale può essere debole o assente.

Italo e Starlink: Internet via Satellite a Bordo Treno, Rivoluzione in Arrivo tra 2026 e 2027. Italo, la compagnia ferroviaria italiana, ha annunciato un piano per dotare l’intera flotta di connessione internet via satellite Starlink tra il 2026 e il 2027. L’obiettivo è offrire ai passeggeri una connessione stabile e ad alta velocità durante i viaggi, trasformando l’esperienza a bordo e rispondendo alla crescente domanda di connettività digitale. Un Nuovo Standard per il Viaggio Connesso. La decisione di Italo segna una svolta significativa nel settore del trasporto ferroviario italiano. La possibilità di lavorare, studiare o semplicemente intrattenersi online senza interruzioni, soprattutto durante le lunghe percorrenze, rappresenta un valore aggiunto sempre più apprezzato dai viaggiatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

