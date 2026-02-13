L'incontro tra Inter e Juventus, terminato 4-3, si è concluso con diverse lezioni da trarre, soprattutto in vista del Derby d’Italia di domani sera a San Siro. La partita ha offerto un ritmo intenso e molte occasioni da rete, lasciando i tifosi con l’adrenalina ancora in corpo. Entrambe le squadre hanno mostrato punti di forza e di debolezza che potranno influenzare la strategia in vista dello scontro diretto.

di Paolo Rossi Inter Juve e le lezioni da cui imparare dal pirotecnico 4-3 della gara d’andata: l’analisi verso il Derby d’Italia in programma domani sera a San Siro. Il rocambolesco 4-3 con cui la Juventus ha superato l’ Inter nel girone d’andata è un manifesto perfetto dei pregi e dei difetti di una squadra allora in cerca di identità sotto Igor Tudor, e che oggi Luciano Spalletti sta provando a modellare con la sua filosofia. Rileggere quella partita significa capire dove i bianconeri possono ferire i campioni d’Italia, ma anche dove rischiano di crollare. Pregi: l’estro del singolo e la ferocia verticale Il più grande pregio emerso a settembre porta un nome e un cognome: Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juve e le lezioni da imparare dal pirotecnico 4-3 della gara d’andata: l’analisi verso il Derby d’Italia

Luciano Spalletti ha scelto una formazione rivoluzionaria per l’Inter, motivato dall’assenza di un giocatore chiave a centrocampo.

Chivu ha parlato alla sua squadra prima del derby d’Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Inter-Juventus, il pre-match show a San Siro e le info per i tifosi; Inter-Juventus, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club; Inter-Juve da record: sold out e diventa la seconda partita per incassi della storia della Serie A; Serie A | Dove vedere Inter-Juventus.

Inter-Juventus su Sky e NOW, la nuova proposta della piattaforma streaming a 9,99 euroInter-Juventus, uno dei pick di Sky per la Serie A 2025/26, si potrà vedere in streaming anche su NOW, che per l'occasione promuove il Pass Sport ad un ... fanpage.it

Inter-Juventus, orario e dove vederla in tv e streaming: Khephren Thuram a rischio, le probabili formazioniL'attesa sta per finire: il derby d'Italia tra Inter e Juventus è pronto ad andare in scena nella splendida cornice di San Siro. Dopo il match spettacolare ... ilmessaggero.it

#InterJuve, Locatelli netto sugli arbitri e il rinnovo di Spalletti: "Mi ha detto che non devo parlare di lui" x.com

BRUTTA NOTIZIA SU BISSECK Proprio PRIMA di Inter-Juve - facebook.com facebook