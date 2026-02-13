Anche la Uil Fpl di Arezzo prende posizione contro l’esternalizzazione dei servizi del Pronto Soccorso del San Donato, accusando l’amministrazione di mettere a rischio la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti, in particolare dopo le recenti voci di affidamento a cooperative esterne.

Anche la Uil Fpl di Arezzo prende posizione contro l’esternalizzazione dei servizi del Pronto Soccorso del San Donato. Con un atto deliberativo del 9 febbraio, infatti, l’azienda sanitaria ha affidato a soggetti terzi del volontariato l’accoglienza e la gestione dei codici minori dei pazienti. Una decisione che, secondo il sindacato, "scavalca il contratto di lavoro, che prevede confronto e contrattazione obbligatoria con le organizzazioni sindacali", sottolineano Sergio Lunghi (nella foto), segretario generale, e Luciano Fedeli, responsabile sanità Uil Fpl. Pur riconoscendo le criticità del sistema sanitario, la Uil Fpl evidenzia che "non possono giustificare scelte che comportano un dispendio di risorse pubbliche intorno ai 600 mila euro per operatori del volontariato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - IN BREVE

