Il trailer di Good Boy il thriller di Jan Komasa con un super cast

A metà tra il thriller e la dark comedy, nato da una domanda: “In un mondo affamato di attenzione, la libertà è ancora desiderabile se nessuno ti vede?”. Stiamo parlando di Good Boy, il nuovo film del regista Jan Komasa che, parole sue, esplora “la sottile linea di demarcazione tra amore e tirannia, silenzio e violenza, il tutto intriso di un senso dell'umorismo nero britannico e polacco senza compromessi, che aleggia provocatoriamente nella zona grigia della moralità”. Ecco tutto quello che sappiamo della pellicola - dalla trama al trailer alla data di uscita - pronta per il debutto in sala.🔗 Leggi su Today.it

Contenuti correlati

Argomenti discussi: ‘Good Boy’, online il trailer ufficiale del nuovo film di Jan Komasa; Good Boy, il trailer ufficiale del film [HD]; Rilasciati il poster e il trailer di Good Boy, l'intenso thriller del regista candidato all'Oscar® Jan Komasa (News); Good Boy: in anteprima esclusiva il trailer italiano di uno dei film più apprezzati dell'anno, al cinema dal 6 marzo.

Good Boy, il trailer del thriller con Stephen GrahamÈ un thriller intenso e inquietante, Good Boy, al cinema dal 6 marzo con Filmclub Distribuzione e Minerva Pictures, è la fiaba dark diretta dal candidato ... ciakmagazine.it

Good Boy, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Jan Komasa. Un film con Stephen Graham, Andrea Riseborough, Anson Boon, Callum Booth-Ford, Austin Haynes. Da venerdì 6 marzo al cinema. mymovies.it

Good Boy: il trailer e il poster dell’intenso thriller di Jan Komasa #goodboyjankomosa #thinkmovies - facebook.com facebook

Arriva al cinema il 6 marzo con #FilmClubDistribuzione e @MinervaPictures, #GoodBoy, il cui giovane protagonista, Anson Boon, è stato premiato alla festa del cinema di Roma. Ma non è lui l'unico motivo per apprezzare questo film. Vi presentiamo il trailer ita x.com